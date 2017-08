Gb, ragazzina stuprata due volte in un'ora da due uomini diversi

Una vicenda terrificante e surreale quella accaduta martedì sera a Birmingham, nell'Inghilterra centrale. Una ragazzina di quindici anni è stata stuprata per due volte nel giro di un'ora, la seconda volta da un uomo che inizialmente sembrava volesse aiutarla. La ragazza si trovava in una parte poco frequentata della stazione di Witton, a pochi passi dallo stadio dell'Aston Villa, a nord del centro di Birmingham.

Dalle informazioni fornite dagli investigatori ai media locali è stata ricostruita la dinamica del doppio stupro. La quindicenne, aggredita nella stazione di Witton, è riuscita a scappare dallo stupratore e a uscire all'esterno. Una volta fuori, ha chiesto aiuto a un'auto di passaggio, guidata da un uomo che l'ha fatta subito salire a bordo. La giovane non poteva immaginare a cosa stava per andare incontro: l'uomo ha inizialmente finto di volerla soccorrere, ma poco dopo ha abusato di lei, violentandola per la seconda volta nel giro di un'ora.