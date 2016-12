Gb, mamma posta la foto del figlio down in lavatrice: "A lui piace"

Pubblica su Facebook l'immagine del figlio down di due anni nella lavatrice, mentre con una mano tiene chiuso l'oblò e con l'altra scatta la foto, e la polizia bussa alla sua porta. E' accaduto a Courtney Stewart, 21enne britannica, finita nella bufera con l'accusa di abusi sul bimbo disabile. "Per lui è un gioco, adora la lavatrice", la giustificazione agli agenti che non hanno rilevato risvolti penali nella vicenda. E ai vicini "impiccioni" che hanno allertato le autorità, Courtney ha avuto l'ardore di dire: "Pensate ai fatti vostri".

"If you don't like me putting my 2-yr-old down syndrome son in a washing machine then sort your own life out." pic.twitter.com/zrdPhEZeU6

"E' stato orribile trovarsi la polizia alla porta, essere interrogata per oltre un'ora e venire trattata come un criminale", ha detto la giovane mamma, per nulla presa da rimpianti per quanto fatto, anzi stupita per tanto clamore. "A mio figlio piacciono le lavatrici - ha ripetuto anche agli agenti - e abbiamo fatto una foto tanto per ridere".

Uscita indenne dalla vicenda, rimossa l'immagine incriminata, Courtney trova anche il tempo per un affondo finale, sempre via Facebook. "Chi ha chiamato la polizia per la foto accusandomi di abusi non sa che mio figlio ama giocare nella lavatrice, quindi pensate alla vostra vita".