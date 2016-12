Gb, il principino George compie due anni: ecco la foto ufficiale in braccio al papà

Ritratto in braccio al padre, il principe William: così Kensington Palace, residenza dei duchi di Cambridge, ha voluto celebrare il piccolo George, che mercoledì compirà due anni. Lo scatto per realizzare la foto ufficiale è stato affidato a Mario Testino, fotografo amatissimo da Lady Diana, mentre sul web spopola la pagina Facebook con un'ironica serie di meme in cui appare in versione "cattivissima".