Gb, a 3 anni chiama i soccorsi e salva la mamma incinta

"La mamma è caduta dalle scale e ha un bambino nella pancia". Questo Sos, raccolto da un'operatrice del 999, il numero di emergenza in Gran Bretagna, ha permesso a quel bimbo in grembo di nascere sano e salvo. A pronunciarlo è stata la sua sorellina di tre anni, Emma, che, dopo aver assistito all'incidente domestico nel quale la madre aveva perso conoscenza, ha telefonato e fatto arrivare un'ambulanza per salvare la donna, che era incinta all'ottavo mese. Per questa prova eroica Emma ha ricevuto una medaglia.