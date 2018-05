6 maggio 2018 15:56 Galles, il riconoscimento facciale "trova" 2mila criminali ma per il 92% fa flop Per la associazioni va contro il diritto alla libertà individuale, per le forze dellʼordine ha delle falle ma è efficace

Era stato introdotto come uno strumento tecnologico per contrastare il terrorismo, ma a quanto pare presenta qualche falla. Si tratta del riconoscimento facciale, in dotazione alla polizia del Galles a partire dallo scorso anno in vista della Champions Leaugue. Proprio durante la finale a Cardiff 2mila persone sono state indicate come presunti criminali. Nel 92% dei casi era falso. Critiche le associazioni per i diritti civili, ma la Polizia lo difende.

I "falsi positivi" Il dispositivo in sostanza passa in rassegna tutti i volti delle persone che si trova davanti e li paragona a quelli inseriti in un database. Nell'archivio ci sono per ora circa 500mila facce appartenenti a individui sospettati di essere criminali, scomparsi o sotto controllo della Polizia. Durante la partita fra Real Madrid e Juventus, il sistema trovò 2.470 corrispondenze, sui 170mila tifosi arrivati nella capitale del Galles. Nel 92% dei casi però si trattava di "falsi positivi". Naturalmente ogni persona individuata viene poi controllata dagli agenti. Per questa ragione, l'associazione Big Brother Watch l'ha definito "non solo una minaccia alla libertà individuale, ma anche uno strumento pericoloso e inaccurato".