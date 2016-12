Francia, Uber condannata: dovrà pagare ai tassisti 1,2 milioni di euro

Mentre i tassisti francesi proseguono lo sciopero contro Uber , la filiale francese della multinazionale americana è stata condannata dal tribunale di Parigi a pagare 1,2 milioni di euro all'Union Nationale des taxis. La decisione riguarda le direttive rivolte agli autisti dalla direzione di Uber France circa la possibilità di sostare in strada in attesa di clienti senza prenotazione, che in Francia è invece riservata ai taxi con licenza.

Uber avrebbe così sottratto un terzo dei clienti ai taxi tradizionali e autorizzati.



Proseguono le proteste - Intanto, come detto, non si fermano le proteste dei tassisti. Martedì si sono registrati violenti scontri per le strade di Parigi e più di venti persone sono state fermate. Nella capitale francese i tassisti continuano a mantenere posti di blocco presso gli aeroporti di Roissy e Orly oltre che davanti al ministero delle Finanze e alla Porte Maillot, trafficato punto d'ingresso all'ovest della città. "Siamo determinati, non cederemo", ha detto Ibrahima Sylla, portavoce dell'associazione Taxis de France.