Francia, grazie a una multa trova l'amore | Ora ringrazia i poliziotti che la sanzionarono

Galeotta fu la multa. Nel 2015, in Bretagna, gli agenti del commissariato di polizia di Morlaix avevano sanzionato e ritirato la patente a una donna perché risultata positiva all’alcol test. Ma mai avrebbero immaginato di ricevere una cartolina da lei. E invece è successo. Una lamentela? No, un ringraziamento. Ebbene sì: quella sanzione l'ha costretta a utilizzare il car sharing per viaggiare e, in uno di questi, ha trovato il grande amore. Così ha voluto ringraziare i veri Cupido: i poliziotti.