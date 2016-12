Ha superato 20 milioni di visualizzazioni in sole 48 ore il video postato su Facebook da un studente di Jacksonville, in Florida, che a petto nudo ha sfidato l'uragano Matthew. Il giovane Lane Pittman, incurante del forte vento e della pericolosità della tempesta, è sceso in strada brandendo una grande bandiera a stelle e strisce forse con l'intento di mostrarsi come un "eroe" americano. Ma il web è impietoso e la sua impresa viene bollata più che altro come un'incosciente (virale) bravata.