Fermata italiana alle Isole Far OerFotografava la mattanza dei delfini

Un'attivista 44enne di Vicenza, Marianna Baldo, è stata arrestata giovedì alle Isole Far Oer (Danimarca) dove si trovava per testimoniare la tradizionale "mattanza del grind", durante la quale vengono uccisi centinaia di globicefali, una sorta di delfini. La donna, che fa parte dell'organizzazione no profit Sea Shepherd, è stata rilasciata venerdì, ma i suoi documenti saranno trattenuti dalle autorità fino alla sentenza del tribunale.