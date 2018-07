Visit Flanders, l'ufficio turismo delle Fiandre, ha scritto una lettera a Mark Zuckerberg (presidente di Facebook) per chiedere un miglioramento del processo di distinzione tra arte e pornografia; stando alle norme attuali infatti musei e istituzioni non possono pubblicare sul social network le opere dei pittori. Peter De Wilde, amministratore delegato di Visit Flanders, afferma che "oggi non è più possibile promuovere il nostro patrimonio culturale unico sul social network più popolare".



L'ente belga ha inoltre girato un video all'interno della House of Rubens di Anversa, con finti agenti addetti ad allontanare dai dipinti del pittore barocco i visitatori per "proteggere dalla nudità". Facebook si è espresso sul caso spiegando di voler valutare come rivedere "l'approccio sul nudo nella pittura per quanto riguarda la pubblicità sul social", al di là delle regole che attualmente filtrano contenuti per adulti, nudità o altre attività sessualmente provocatorie.