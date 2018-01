Ema,Sala: "In contatto con Gentiloni per tutte possibili iniziative"

"Leggo in una nota che, secondo la direzione dell'Agenzia del farmaco, i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti - scrive il sindaco di Milano Beppe Sala su Facebook -. Sono in contatto con il presidente Gentiloni per valutare tutte le possibili iniziative. E, con il presidente Maroni, confermo che Milano è in grado di rispettare la tempistica richiesta, sia per la sede sia per tutte le condizioni a latere".