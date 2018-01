Ema, anche il Comune di Milano presenta ricorso contro Olanda

Per contestare l'assegnazione della sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam anche il Comune di Milano, a quanto si apprende, presenterà un ricorso parallelo e collegato a quello del governo. Il termine per presentarlo è la mezzanotte, cioè entro due mesi e dieci giorni dalla decisione di assegnare, tramite sorteggio, alla città di Amsterdam la nuova sede dell'agenzia, che lascerà Londra in seguito alla Brexit.