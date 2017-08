Egitto, un direttore di un hotel muore dopo un diverbio: un italiano arrestato

Un turista italiano, Leonardo Ivan Pascal, è stato arrestato dopo la morte del direttore di un hotel a Marsa Alam, nel sud del Mar Rosso, in Egitto, dove l'uomo stava trascorrendo le vacanze. Secondo i media locali, al nostro connazionale sarebbe stato impedito di andare al mare oltre l'orario consentito dai servizi di sicurezza. Per questo motivo è scoppiato un violento diverbio, in seguito al quale l'egiziano ha perso conoscenza ed è poi deceduto.