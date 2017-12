Egitto, tre anni carcere per l'avvocato che istigò alla violenza sessuale

Un tribunale egiziano ha condannato un avvocato a tre anni di carcere per "istigazione a delinquere" perché ha affermato in un programma televisivo che stuprare le donne che indossano i jeans strappati è un "dovere nazionale". La condanna contro Nabih al-Wahsh è stata pronunciata in contumacia, poiché il legale, libero dietro cauzione, non ha voluto assistere all'udienza.