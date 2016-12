Egitto, kamikaze si fa esplodere nel tempio di Karnak a Luxor: 3 morti

Tensione in Egitto dove un kamikaze si è fatto esplodere nel complesso templare di Karnak , situato nell'importante città turistica di Luxor . L'attentatore faceva parte di un gruppo armato formato da tre persone. I primi due hanno tentato lo sfondamento del cordone della polizia ma non ci sono riusciti e sono morti nel conflitto a fuoco che ne è scaturito. Mentre il terzo è riuscito a superare la sbarra di sicurezza e si è fatto eplodere .

In tutto le vittime sono tre mentre quattro persone risultano ferite, tra cui un poliziotto e i proprietari di un bazaar colpito dalla deflagrazione. L'obiettivo era un pullman di turisti, ma stando a quanto riportato dall'agenzia Mena, che cita fonti del ministero dell'Interno egiziano, "non c'è alcun ferito fra i turisti". Già nella mattinata erano stati sventati due attacchi suicidi nella zona.



Non è la prima volta che Luxor è nel mirino dei fondamentalisti per il suo forte richiamo internazionale. Uno degli attentati più drammatici è avvenuto nel novembre del 1997 con un bilancio di 58 turisti morti.