E' morto in un incidente stradale John Nash, il Nobel che ispirò "A Beautiful Mind"

E' morto negli Stati Uniti il Premio Nobel per l'economia John Nash, uno dei matematici più famosi e brillanti del secolo scorso. Nash è rimasto ucciso con la moglie in un tragico incidente stradale mentre stava viaggiando a bordo di un taxi. Diventato noto al grande pubblico anche per il film "A Beautiful Mind", in cui viene interpretato da Russell Crowe, il matematico aveva 86 anni e viveva a Princeton con la moglie Alicia, 82 anni.