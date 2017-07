Dopo le sanzioni,Putin "invita" 755 diplomatici Usa a lasciare Mosca

La decisione porta a 455 i dipendenti dell'ambasciata e dei consolati Usa sul territorio russo: "Più di un migliaio di persone hanno lavorato e lavorano ancora" nelle rappresentanze diplomatiche americane in Russia, ha spiegato Putin parlando a Rossia 24. "Sono 755 le persone che dovranno fermare le loro attività in Russia", ha precisato.



"La Russia ha offerto agli Usa di avviare la cooperazione molte volte, anche sulla cyber security, ma ha ascoltato soltanto accuse senza fondamento", ha dichiarato Putin aggiungendo di aver sperato a lungo su un "miglioramento delle relazioni" con Washington ma "apparentemente la situazione non cambierà presto", si legge su Ria Novosti.