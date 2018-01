Davos, Trump: l'America è tornata a crescere, la Borsa vola con me

"Come presidente degli Stati Uniti metterò sempre l'America al primo posto, come gli altri leader mettono il loro Paese al primo posto", ha detto ancora Trump, aggiungendo: "Invitiamo gli altri leader a proteggere gli interessi dei loro cittadini come lo facciamo noi". "Venite in America. Io credo nell'America e la metterò sempre al primo posto. Ma non significa America alone". "Quando gli Stati Uniti crescono, cresce tutto il mondo".



"Gli Stati Uniti non tollereranno più pratiche scorrette nel commercio internazionale", ha rincarato Trump davanti a una platea che, però gli ha riservato un'accoglienza tiepida: all'inizio del discorso del presidente Usa metà sala applaude, l'altra metà no. Ma l'interesse è altissimo, la sala gremita e in molti non sono riusciti ad entrare.



Immigrazione negli Usa, con Trump si cambia - Il sistema che regola l'immigrazione negli Usa "è fermo al passato e d'ora in poi chi entra verrà selezionato in base alla sua capacità di contribuire al benessere economico degli Usa", ha detto il presidente degli Stati Uniti.



Stoccata ai Democratici - "Se avessero vinto i miei oppositori invece di un rialzo del 50% avremmo avuto un ribasso vicino al 50%, posso dirlo essendo un businessman", ha affermato Trump, spiegando che i Democratici avrebbero "imposto nuove norme in modo massiccio". "Non c'è mai stato un momento migliore per assumere, investire, costruire e crescere negli Stati Uniti", ha arringato la platea del World Economic Forum, sottolineando che "l'America è aperta agli affari e siamo di nuovo competitivi".



Con la riforma fiscale "abbiamo realizzato un sogno che un sacco di persone avevano da anni", ha concluso Trump, aggiungendo che i redditi medi delle famiglie aumenteranno di 4mila dollari.