Crisi Nicaragua: vicepresidente Usa chiama il cardinale Parolin

Il vicepresidente Mike Pence ha parlato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, per discutere delle comuni preoccupazioni circa la crisi politica in corso in Nicaragua. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota in cui si sottolinea che Pence nella conversazione con il cardinale Parolin, ha riconosciuto la leadership della Chiesa Cattolica e gli appelli del Papa alla mediazione e al processo di dialogo nazionale.