10 agosto 2018 20:27 Crisi lira turca, Borse in rosso | Erdogan: "Cambiate dollari nella nostra moneta" Il presidente ha invitato i suoi concittadini a non farsi prendere dal panico: "Ci sono campagne internazionali per colpire il Paese"

Berat Albayrak, ministro del Tesoro turco e genero di Erdogan Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciato "campagne" internazionali per colpire il Paese, invitando i concittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira. "Non dimenticate che se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro Allah", ha sottolineato chiedendo di cambiare dollari per sostenere "la valuta turca" (svalutatasi fino al 17% sul dollaro.) In rosso le Borse europee e quella di Istanbul.

Borsa Istanbul sprofonda a -8,8%, recupero nel finale - Altra giornata difficile, dunque, per la Borsa di Istanbul. L'indice Bist 100 è arrivato a cedere fino all'8,8% (il crollo più rilevante da due anni, dopo il fallito colpo di Stato del 2016) per poi recuperare nel finale di seduta chiudendo in perdita del 2,3%. La lira turca è scesa del 16% a 6,6 contro il dollaro. Sul reddito fisso il bond governativo a dieci anni ha toccato il massimo storico, con il rendimento schizzato al 22,82% rispetto al precedente 18,85%.



Piazza Affari e le altre piazza scontano l'effetto Turchia - L'effetto Turchia si è abbattuto anche su Piazza Affari che, al termine delle contrattazioni, ha registrato un -2,51%. Male anche gli altri listini, con Parigi che ha perso l'1,59% a 5.414 punti, Francoforte l'1,99% a 12.424 punti, Londra lo 0,97% a 7667 punti e Madrid l'1,56% a 9602 punti.



Tensione Usa-Turchia - La discesa della moneta turca si spiega, in parte, per le preoccupazioni per un'eccessiva esposizione dei creditori della zona dell'Ue, come rivelate dal Financial Times, ma anche per le crescenti tensioni tra Ankara e Washington. Il mercato dei cambi ha, infatti, penalizzato la lira dopo la visita di una delegazione turca a Washington, guidata dal viceministro degli Esteri Sedat Onal.



Il governo turco sperava che questo incontro sarebbe servito ad avvicinare le parti su una serie di questioni che stanno incrinando i rapporti tra gli Stati Uniti e la Turchia, inclusa la detenzione del pastore americano Andrew Brunson (accusato di aver partecipato al tentativo di golpe del 2016, accuse respinte dagli Usa) e l'ipotesi di sanzioni contro Ankara.

Erdogan: "Cambiate le valute estere" - Parlando a Bayburt, nel Nord-Est del Paese, Erdogan ha quindi sollecitato i suoi concittadini a cambiare le loro valute estere per sostenere la lira turca. Il presidente ha sottolineato poi che è in corso una "lotta nazionale" contro la "guerra economica" dichiarata nei confronti di Ankara. "Se avete dollari, euro o oro sotto il vostro cuscino, andate in banca per cambiarli con delle lire turche. E' una lotta nazionale".



Trump annuncia raddoppio dazi su alluminio e acciaio dalla Turchia - A rendere la situazione ancora più difficile, è arrivato poi l'annuncio del presidente Trump. "Ho autorizzato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio della Turchia, visto che la loro valuta, la lira turca, è scesa rapidamente contro il nostro dollaro forte! L'alluminio sarà ora al 20% e l'acciaio al 50%. I nostri rapporti con la Turchia non sono buoni, al momento!", così su Twitter.



Ankara: risponderemo ai dazi di Trump - Non si è fatta attendere la risposta di Ankara al raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio Il ministero degli Esteri turco ha infatti fatto sapere che risponderà con misure di rappresaglia, sottolineando inoltre che l'iniziativa americana non è da "Stato serio".