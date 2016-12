Corea del Nord, Kim soddisfatto per lancio missile da sottomarino

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il lancio del primo missile balistico (slbm) da un sottomarino. "E' stato un grandissimo successo" ha detto il numero uno di Pyongyang che ha seguito il lancio personalmente. Secondo le autorità militari sudcoreane, il missile del test ha volato per 500 chilometri circa in direzione del Giappone, un record assoluto per il regime Nordcoreano.