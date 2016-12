Clima, in arrivo El Nino da record

Per questo inverno i meteorologi si aspettano un El Nino da record. Il fenomeno del riscaldamento delle acque orientali del Pacifico, secondo gli scienziati, potrebbe essere addirittura il più intenso degli ultimi 65 anni. Secondo il Climate Prediction Center del NOAA, potrebbe portare forti piogge in California, ondate di caldo in India e in Australia.