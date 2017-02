Cina, scoperto il fossile di un animale in gravidanza di epoca pre-dinosauri

Il fossile di un animale in stato di gravidanza è stato ritrovato nel sud-ovest della Cina . Si tratta di un rettile marino dal collo lungo che ha vissuto 245 milioni di anni fa, nel Triassico, circa 15 milioni di anni prima della comparsa dei dinosauri. L'importanza della scoperta consiste nel fatto che questo animale, dal nome di dinocefalosauro , dava forse alla luce non uova, ma cuccioli, caratteristica dei mammiferi.

Cina, fossile di 15 milioni di anni fa 1 di 3 LaPresse LaPresse Cina, fossile di 15 milioni di anni fa Questo animale, che si nutriva di pesce, si chiamava dinocefalosauro: è il primo membro di un gruppo di vertebrati che si riproduceva in questa maniera. 2 di 3 LaPresse LaPresse Cina, fossile di 15 milioni di anni fa Questo animale, che si nutriva di pesce, si chiamava dinocefalosauro: è il primo membro di un gruppo di vertebrati che si riproduceva in questa maniera. 3 di 3 LaPresse LaPresse Cina, fossile di 15 milioni di anni fa Questo animale, che si nutriva di pesce, si chiamava dinocefalosauro: è il primo membro di un gruppo di vertebrati che si riproduceva in questa maniera. leggi dopo slideshow ingrandisci

Questo animale, che si nutriva di pesce, è il primo membro di un gruppo di vertebrati che si riproduceva in questa maniera. Inoltre, mentre in alcuni rettili, come i coccodrilli, il sesso del nascituro è determinato dalla temperatura del nido nel quale è accudito l'uomo, nel dinocefalosauro era stabilito geneticamente, come avviene nei mammiferi e negli uccelli.



"E' un animale sorprendente, con la sua testa minuscola e il suo lungo collo", sottolinea Mike Benton, paloeontologo dell'università di Bristol, che ha collaborato allo studio pubblicato su Nature.