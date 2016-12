27 luglio 2015 Cina, cede la scala mobile: una donna mette in salvo il proprio figlio, poi muore Dramma in un centro commerciale di Jingzhou. Davanti agli occhi del piccolo, miracolosamente salvo, la donna viene inghiottita e scompare nel nulla Tweet google 0 Invia ad un amico

11:56 - Quando sente mancare il terreno sotto i piedi mette subito in salvo il suo piccolo. Poi sprofonda, inghiottita e uccisa dalla scala mobile di un centro commerciale di Jingzhou, in Cina, sotto l'occhio impietoso delle videocamere di sorveglianza. Sono agghiaccianti le immagini degli ultimi istanti di vita di questa mamma. La piattaforma che cede, il bimbo trascinato per le gambe da una hostess e la donna che scompare nel nulla. Inutili i soccorsi.