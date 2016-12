Christiane F., botte al cane e morsi a una donna: denunciata

Sono passati 40 anni dai fatti di " Noi i ragazzi dello zoo di Berlino ", ma Christiane Felscherinow , meglio nota a tutti come Christiane F. , torna alle cronache per le sue intemperanze. A Berlino la polizia è dovuta intervenire per calmarla dopo che aveva preso a morsi e insultato una donna che era intervenuta per impedire a Christiane di continuare a picchiare il suo cane. E' stata così denunciata per lesioni, maltrattamento di animali e ingiurie.

Dai tempi del libro, scritto all'età di 14 anni e poi diventato un film di culto nel 1981, la vita di Christiane è passata da brevi periodi di speranza ad altri di nuovi guai con la giustizia e con le sue dipendenze. Non c'è più l'eroina, ma per Christiane non è mai stata facile. Lo dimostra anche il fatto che, pur con il lungo programma al metadone seguito per disintossicarsi, nel 2008 le è stata tolta la patria potestà sul figlio avuto nel 1996.



Anche provare a tornare alle cronache in veste di scrittrice (con al centro sempre se stessa) non ha avuto fortuna. Nel 2013 ha pubblicato "Christiane F. - La mia seconda vita", ma solo un anno dopo ha annunciato sul web di volersi ritirare dalla "scena pubblica", ammettendo di sentirsi stanca e molto debole.