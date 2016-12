Chicago, appicca incendio a una casa dopo una lite: muoiono tra le fiamme un uomo e tre bambini

Tre bambini e un uomo sono morti a Chicago in un incendio appiccato da una persona in seguito a una lite domestica. Lo riferisce il Chicago Tribune. Uno dei bambini aveva tre mesi ed è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale, mentre i cadaveri di due piccole di 4 e 6 anni e di un uomo sono stati scoperti vicino a dove era scoppiato il rogo. L'autore dell'incendio è stato arrestato.

Le fiamme sono divampate in un appartamento, dove il colpevole è tornato, una volta terminata la lite, proprio allo scopo di realizzare il suo folle proposito, secondo quanto dice la polizia. L'incendio è stato appiccato nella parte posteriore della casa e per domarlo è stato necessario l'intervento di circa 200 vigili del fuoco.



Il bimbo di tre mesi è stato trovato accanto a quello di un uomo saltato giù dall'edificio, alto tre piani, probabilmente nell'estremo tentativo di salvare il piccolo.



In ospedale sono finite anche altre tre persone, ricoverate per le ustioni subite. Alcuni testimoni dicono di aver visto gente buttarsi dalle finestre per sfuggire alle fiamme. Altri raccontano di essere stati risvegliati dalle grida e di aver visto tutt'intorno le fiamme del terribile incendio.