Catalogna, Puigdemont presenta lista per 21/12: scriviamo la storia

L'ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, ha presentato la sua lista in vista delle elezioni regionali del 21 dicembre, e ha invitato gli elettori a favore dell'indipendenza a mobilitarsi per "scrivere la storia". Puigdemont ha dichiarato che i partiti di opposizione "non sono legittimati" a governare dopo aver sostenuto il "commissariamento" da parte del governo di Madrid.