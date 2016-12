L'addio di David Cameron a Downing Street 1 di 18 Ansa Ansa L'addio di David Cameron a Downing Street Prima di recarsi a Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni da premier alla regina Elisabetta II, David Cameron ha tenuto un discorso di addio al numero 10 Downing Street, attorniato dalla moglie Samantha e dai tre figli. 2 di 18 Ansa Ansa L'addio di David Cameron a Downing Street Prima di recarsi a Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni da premier alla regina Elisabetta II, David Cameron ha tenuto un discorso di addio al numero 10 Downing Street, attorniato dalla moglie Samantha e dai tre figli. 3 di 18 Ansa Ansa L'addio di David Cameron a Downing Street Prima di recarsi a Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni da premier alla regina Elisabetta II, David Cameron ha tenuto un discorso di addio al numero 10 Downing Street, attorniato dalla moglie Samantha e dai tre "Il Regno Unito ora è molto più forte e stabile, con un'economia in crescita e un deficit in calo". Così il premier uscente britannico David Cameron lasciando Downing Street per l'ultima volta per recarsi a Buckingham palace dalla regina Elisabetta a rassegnare le proprie dimissioni. Accompagnato dalla moglie Samantha e dai tre figli Cameron ha ribadito che la nuova premier, Theresa May, saprà portare una leadership forte e una stabile di cui il Paese ha bisogno.



Ma "quel che conta di più è la vita delle persone", aggiunge, elencando una serie di misure - da quelle per le adozioni alla legge sui matrimoni gay - che nelle sue parole l'hanno "migliorata rispetto a sei anni fa". Ringrazia poi, fra gli altri, la moglie Samantha, "l'amore della mia vita" e i suoi tre figli, nome per nome. "Servire il Paese come primo ministro - conclude - è stato l'onore più grande della mia vita. Il mio unico desiderio è ora augurare successo a questo Paese che amo così tanto".