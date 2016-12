California, un 42enne è il primo parà a lanciarsi e atterrare senza paracadute

Lui, nel video, è quello vestito di verde. E c'è una sottile differenza fra Luke Aikens e gli altri: il 42enne americano, infatti, non ha né il paracadute né la tuta alare, e sta per lanciarsi da un aereo in quota 8 mila metri. Un'impresa folle, adrenalinica, che sfida i limiti umani. Luke, che con questa performance, si è conquistato il primato del mondo: durante il lancio, che è durato due minuti, ha raggiunto una velocità di 193 chilometri l'ora.