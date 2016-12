Cagnolino rischia di morire nella stiva: il pilota "dirotta" l'aereo per salvarlo

Non tutti i "dirottamenti" vengono per nuocere. Lo sa bene Simba, un bulldog di sette anni salvato dalla scelta "eroica" di un pilota dell'Air Canada di deviare su Francoforte la rotta dell'aereo diretto da Tel Aviv a Toronto. L'animale viaggiava nel vano cargo del velivolo, quando un guasto al sistema di riscaldamento ha rischiato di farlo morire congelato. Per fortuna, però, il pilota se n'è accorto e ha condotto Simba sano e salvo sulla terraferma per l'immensa gioia del suo padrone.