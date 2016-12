Brexit, Salvini pensa a un referendum italiano: "Roma controlli i confini e la sua moneta"

"A me piacerebbe che l'Italia tornasse a controllare i suoi confini, la sua moneta, le sue banche, la sua agricoltura, il suo commercio. Essere diretti da altri, da tre massoni, burocrati e finanzieri non ci ha portato a nulla di buono". Matteo Salvini lo ha detto commentando l'esito della Brexit, aggiungendo: "Spero che ora ci sia una scossone. L'Ue è la negazione dell'Europa, è un'Unione sovietica. Noi proporremo agli italiani cosa fare e come farlo".

"In Italia un referendum come quello sulla Brexit non si può fare - ha concluso Salvini a Parma - perché la Costituzione lo impedisce e Renzi continua a sostenere che gli italiani sono ignoranti, sono bestie, sono analfabeti e non devono occuparsi di cose europee. Io credo, invece, che gli italiani abbiano testa per decidere e per scegliere e, quindi, riproporremo in Parlamento per l'ennesima volta la libertà di scelta per i cittadini italiani".