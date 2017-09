Brexit, May pronta a offrire 20 miliardi di euro alla Unione europea

Theresa May lavora alla sua offerta all'Unione europea per la Brexit. E sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 miliardi di euro, in quello che è il primo tentativo di Londra di andare incontro alle richieste europee. Lo riporta il "Financial Times". Intanto la premier britannica martedì prossimo incontrerà a Londra il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk.