Brexit, Juncker: “L'accordo non è ancora stato raggiunto”

Juncker si dice comunque "ancora fiducioso che si possano fare progressi sufficienti prima del 15 dicembre". "Questo non è un fallimento" dei negoziati ma l'inizio dell'ultimo miglio", ha aggiunto. "Theresa May è una dura negoziatrice, non facile - ha poi detto Juncker - In ogni caso abbiamo assottigliato le nostre divergenze", anche se "nonostante i nostri migliori sforzi non è stato possibile raggiungere un accordo completo oggi".



Per Theresa May “è stato un incontro costruttivo, entrambi i lati hanno lavorato duro e sono stati fatti molti progressi". La premier ha ora raggiunto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. In precedenza, proprio quest’ultimo si era detto “incoraggiato dai progressi fatti” e aveva riferito che un accordo sul confine irlandese, sul “costo del divorzio” e sui diritti dei cittadini era "vicino”.



Il confine irlandese - Un ostacolo importante ai fini dell’intesa resta il confine irlandese. Una volta che l’Irlanda del Nord (britannica) esce dall’Ue il problema è: come mantenere il confine aperto? Un compromesso era stato discusso nelle ultime ore. Quello di dare all’Irlanda del Nord le stesse norme della Repubblica d’Irlanda. Ma la leader del Dup (Partito Unionista Democratico), Arlene Foster, aveva detto che il partito non avrebbe accettato divergenze normative rispetto al resto della Gran Bretagna.



Foster, affiancata dallo stato maggiore dal partito, ha anche diffuso una dichiarazione televisiva da Belfast in cui accusava il governo dell'Irlanda di cercare di approfittare dei negoziati sulla Brexit per "cambiare unilateralmente l'Accordo di pace di Belfast senza il nostro input e il nostro consenso". "Noi non lo accetteremo", ha aggiunto Foster. Nei giorni scorsi, il partito aveva minacciato la May di essere pronto a mettere un veto a ritirare l'appoggio all'esecutivo britannico se questo dovesse accettare un compromesso tale da differenziare lo status dell'Irlanda del Nord da quello del resto del Regno Unito. Il sostegno del Dup è vitale per garantire la maggioranza al gabinetto di Theresa May.