Boko Haram rapisce 80 persone in Camerun, 50 sono bambini

11:10 - Un'ottantina di persone, tra cui 50 bambini tra i 10 e i 15 anni, sono stati presi in ostaggio in Camerun in un attacco compiuto da Boko Haram. E' accaduto nel villaggio di Mabass nel nord del Paese. Secondo un portavoce del governo camerunense, sarebbe state uccise anche tre persone. L'esercito è intervenuto liberando almeno 24 persone.

L'operazione è stata condotta dai militari del Battaglione di intervento rapido, dispiegato da settimane al confine con la Nigeria per bloccare le incursioni di Boko Haram.



"Si tratta del più grande sequestro mai effettuato in Camerun", ha riferito il ministro dell'Informazione Issa Tchiroma Bakary. Nell'attacco in Camerun sono state distrutte 80 case. Gli attacchi di domenica in Nigeria (dove un kamikaze ha fatto 4 morti) e Camerun mostrano la crescente minaccia rappresentata nella regione da Boko Haram.