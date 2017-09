Bimbo autistico espulso da scuola: mamme esultano su WhatsApp

"È davvero un sollievo", scrive una madre. "Grazie a Dio!", esulta un’altra. "Che bella notizia per i nostri ragazzi, ora potranno lavorare e stare tranquilli", aggiunge un’altra. Secondo quanto riporta il quotidiano El Pais, le mamme lamentavano gli scatti violenti da parte del bambino, propri di chi è affetto dalla sindrome, e per questo per mesi hanno fatto pressioni alla scuola affinchè cacciassero il bambino, al punto da arrivare anche a minacciare di non portare più i propri figli a scuola. Il post della zia è stato condiviso e commentato da migliaia di utenti che si sono detti indignati per l'accaduto, costringendo l'Istituto a una dichiarazione ufficiale: "Non ci aspettavamo questa celebrazione e questa gioia. Dobbiamo parlare con i genitori, non va bene, non è normale", ha commentato il rappresentante dell'Istituto che ha fatto anche sapere che per quattro anni nella struttura hanno tentato diverse strategie per lavorare con il bambino, e che hanno scelto di spostarlo proprio per trovare un ambiente più adatto a lui.