E' un gesto violento e senza alcuna motivazione quello compiuto da un uomo alla stazione della metropolitana di Hermannstraße, nel quartiere di Neukölln di Berlino , in Germania . Alla mezzanotte del 27 ottobre, la telecamera di videosorveglianza riprende alcune persone avvicinarsi a una 28enne, mentre sta tranquillamente scendendo le scale. E' proprio in questo momento che arriva il fattaccio: un ragazzo la colpisce alle spalle con un calcio , scaraventandola a terra. La ragazza si rialza, fortunatamente senza gravi conseguenze .



Soccorsa da alcuni passanti, la ragazza è stata poi trasportata in ospedale, avendo picchiato violentemente il viso. Stando ai media tedeeschi, secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero precedenti tra la vittima e l'aggressore, che si è peraltro allontanato indisturbato in compagnia altri tre ragazzi. La polizia, che sta ancora cercando il responsabile insieme ai suoi "complici", indaga per lesioni gravi.