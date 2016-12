Barack Obama in Kenya, l'affettuoso abbraccio con la sorella Auma

E' iniziato per Barack Obama il tour in Africa, per la prima volta in Kenya come presidente degli Stati Uniti. E' stato accolto dalla sua sorellastra Auma , che lo ha abbracciato calorosamente, e dal presidente Uhuru Kenyatta. Dopo una breve cerimonia, il corteo del presidente si è quindi avviato verso la capitale, tra due ali di folla assiepate lungo la strada.

"Sono orgoglioso di essere il primo presidente americano in visita in Kenya". Lo ha scritto Obama sul suo account Twitter @Potus. "Felice di vedere la famiglia - ha continuato - e di parlare del futuro con giovani keniani".



Per Obama anche una cena in "famiglia": una trentina di persone sedute in due lunghe tavolate e nel mezzo Barack Obama con accanto a destra la nonna nota come "Mama Sarah" e a sinistra la sorella Auma.