Bangladesh medico cristiano ucciso a colpi di machete,Isis rivendica

Un medico è stato ucciso a Kustia, nel Bangladesh occidentale a colpi di machete. Secondo alcuni testimoni, gli aggressori si sono avvicinati in sella a una moto che hanno utilizzato per bloccare la vittima. Il medico, Sanaur Rahman, 55 anni, è morto sul posto. Il Site, specializzato nella ricerca delle attività terroristiche sul web, ha precisato il dottore è stato ucciso perché "faceva riferimento al cristianesimo".

Ferito in modo grave anche Saifuzzaman, un assistente universitario di 45 anni, suo amico. La polizia ha rinvenuto l'arma insanguinata sulla scena. L'Isis ha rivendicato l'uccisione di Sanaur Rahman attraverso un comunicato diffuso dalla sua agenzia di stampa, Amaq News. Lo ha reso noto il Site.



Nel suo portale in Internet il Site, specializzato nella ricerca delle attivita' terroristiche attraverso la rete virtuale, ha precisato che secondo l'agenzia i combattenti dell'Isis in Bangladesh hanno ucciso un dottore che "faceva riferimento al cristianesimo" nei distretto occidentale di Kushtia.



Nonostante ripetute rivendicazioni in passato da parte di Isis ed Al Qaeda delle uccisioni nel 2016 di esponenti di minoranze religiose, professori, gay e cittadino stranieri, il governo del Bangladesh ha sempre respinto l'ipotesi della presenza di questi movimenti terroristici nel Paese.