Baghdad, assalto kamikaze in centro commerciale rivendicato da Isis:strage

Assalto di un commando in un centro commerciale nella parte est di Baghdad, in Iraq. I morti sarebbero almeno diciotto: 14 persone sarebbero state uccise all'interno del mall, altre 4 sarebbero decedute nell'esplosione di un'autobomba davanti all'ingresso. Il portavoce del ministero dell'Interno iracheno ha fatto sapere che le forze di sicurezza hanno ripreso il controllo del centro commerciale e che "non ci sono ostaggi". L'Isis sui social network ha rivendicato l'attacco.

Secondo i primi dati forniti dalla polizia, un gruppo di uomini armati ha fatto esplodere una autobomba e ha aperto poi il fuoco in un quartiere affollato di Baghdad, prima di prendere delle persone in ostaggio in un centro commerciale. Il gruppo ha agito nel quartiere a maggioranza sciita di Baghdad al Jadida.



"I terroristi erano quattro ed indossavano divise dell'esercito", ha affermato ai media locali presidente della Commissione sicurezza del parlamento Hakim al Zamili il quale ha accusato i jihadisti dello Stato Islamico (Isis) di "cercare disperatamente il modo per vendicare le sue sconfitte sul campo di battaglia".



Attentato in un caffè a Muqdadiyah: 20 morti - Ma la giornata tragica dell'Iraq non si è fermata a Baghdad. Una serie di esplosioni ha ucciso almeno venti persone, oltre a ferirne altre decine, in un caffè nella città di Muqdadiyah, a nordest di Baghdad. Un ordigno è esploso in un caffè e un kamikaze ha detonato un'auto imbottita di esplosivi dopo che alcuni curiosi si erano radunati per vedere la scena più da vicino: lo hanno indicato un capitano di polizia e un colonnello dell'esercito.