Austria, media: svolta per il doppio passaporto ai sudtirolesi

Sarà pronta a settembre la bozza del disegno di legge del governo austriaco per la doppia cittadinanza per i sudtirolesi . Lo annuncia il quotidiano Tiroler Tageszeitung che parla di una "svolta" raggiunta nel gruppo di lavoro a Vienna. Il governo austriaco avrebbe comunque ribadito la volontà di agire solo d'intesa con Roma .

La doppia cittadinanza - Secondo il quotidiano austriaco, la bozza del disegno di legge prevederà che tutti i cittadini italiani residenti in Alto Adige e appartenenti al gruppo linguistico tedesco e a quello ladino possano fare domanda per ricevere la cittadinanza austriaca. "Per sottolineare lo spirito europeo" del provvedimento verranno inoltre estesi i diritti di tutti i cittadini Ue che hanno anche il passaporto austriaco.



"E' positivo che il gruppo di lavoro a Vienna abbia sottolineato la necessità di un'intesa con Roma nella questione del doppio passaporto", ha commentato il governatore altoatesino Arno Kompatscher, sottolineando l'importanza che tutto avvenga "con spirito europeo". Il presidente della Provincia di Bolzano ha comunque ribadito che "si tratta per il momento solo di lavori a livello tecnico".