Austria, incidente ferroviario: diversi feriti

Incidente ferroviario in Austria, dove un treno è deragliato e due vagoni si sono capovolti. Ventisei persone sono rimaste ferite in maniera lieve, mentre altre due sono in condizioni gravi. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari. E' accaduto attorno alle 7 di mattina, nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf.