Attentato in Egitto, la condanna del Papa: "Atto di brutalità"

Papa Francesco si è detto "profondamente addolorato per la grande perdita di vite umane causata dagli attacchi terroristici alla moschea egiziana di Rawda, nel Sinai". Il Pontefice ha espresso "la sua ferma condanna per un atto di brutalità contro civili innocenti riuniti in preghiera". Intanto i media egiziani hanno riferito che gli attentatori hanno utilizzato lanciarazzi e armi automatiche per compiere la strage in cui sono morte 235 persone.