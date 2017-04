Attentato a San Pietroburgo, il kamikaze è un russo originario del Kirghizistan

L'agenzia d'intelligence kirghiza ha fatto sapere che sta collaborando con le autorità russe nelle indagini sull'attentato: benché quella del kamikaze sia infatti l'ipotesi più probabile, non è ancora del tutto esclusa la possibilità che l'attentatore sia invece vivo, fuggito dalla metropolitana dopo aver piazzato i due ordigni (uno dei quali non è esploso ed è stato disinnescato).



L'attentato, tra l'altro, non è stato rivendicato da alcuna organizzazione terroristica, anche se l'attenzione degli investigatori si è subito concentrata sul fondamentalismo islamico: dietro la strage potrebbe esserci la mano dell'Isis, una sorta di ritorsione per l'intervento russo in Siria.