Attentati 11/9, Obama mette il veto: no alle cause delle famiglie delle vittime contro l'Arabia Saudita

Il presidente Barack Obama ha messo il veto sul progetto di legge che consente alle famiglie delle vittime degli attentati dell'11 settembre di fare causa all'Arabia Saudita. Il provvedimento era stato approvato in Congresso in modo bipartisan. "Esporrebbe molti diplomatici Usa in tutto il mondo a una serie di cause false e pretestuose in processi farsa", ha spiegato il portavoce del presidente Josh Earnest.