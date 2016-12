25 dicembre 2014 Astro Samantha scambiata per Babbo Natale: Iss alla vigilia sopra Londra Una scia luminosa troppo in alto per essere un aereo, era la Iss ma qualcuno l'ha scambiata per la slitta di Babbo Natale Tweet google 0 Invia ad un amico

07:42 - Divertente episodio alla Vigilia nei cieli di Londra: una scia luminosa, troppo in alto per essere quella lasciata da un aereo, ha attirato l'attenzione dei sudditi di sua Maestà. Qualcuno, scherzando o forse no, ha subito parlato sui social della slitta di Babbo Natale. Ma il mistero è stato subito svelato: era la Iss con a bordo la nostra Samantha Cristoforetti.