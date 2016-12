Assalto al mercato di Tel Aviv: quattro morti e cinque feriti, arrestati i due attentatori

Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 1 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 2 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 3 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 4 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 5 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 6 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 7 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 8 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 9 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 10 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 11 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti 12 di 12 Ansa Ansa Attentato a Tel Aviv, 4 morti e molti feriti leggi dopo slideshow ingrandisci

Poco prima delle 21 locali, i due palestinesi, dopo essere stati seduti ai tavolini del ristorante-bar Max Brenner, sono entrati in azione aprendo il fuoco sui passanti. Erano, secondo alcuni testimoni, ben vestiti come se fossero stati ad un ricevimento, mentre non ha trovato conferma una prima ricostruzione che fossero travestiti da ebrei ultraortodossi.



Dopo i primi spari, uno di loro due ha lasciato l'arma ed è scappato insieme all'altro. Nei pressi della Cinemateque uno dei due è stato colpito da un poliziotto e l'altro è stato arrestato. Sul terreno sono rimasti almeno cinque feriti, ha riferito la polizia. All'ospedale Ichilov dove sono stati portati i feriti, è stato ricoverato anche uno dei due attentatori.



Il timore di un terzo attentatore - Le forze dell'ordine hanno a lungo presidiato tutta la zona - che tra l'altro è ad un passo dal complesso del ministero della Difesa, l'unico situato a Tel Aviv e non a Gerusalemme - nel timore che ci fosse ancora libero un terzo attentatore, ipotesi poi smentita dal portavoce della polizia.



La gente, mentre sull'area volavano gli elicotteri, è rimasta chiusa tutta il tempo nei ristoranti e nei negozi fin quando le autorità hanno dato il cessato allarme, dopo aver messo in sicurezza l'intera area.



Sindaco di Tel Aviv: "Non cederemo al loro tentativo di rovinare le nostre vite" - Il premier Benyamin Netanyahu, appena tornato da Mosca dopo aver visto il presidente russo Vladimir Putin, ha presieduto una riunione di emergenza con lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno), la polizia, l'esercito, e i ministri Gilad Erdan e Avigdor Lieberman. "E' stata una notte dura a Tel Aviv - ha detto il sindaco della città Ron Huldai - diventata obiettivo del terrorismo. Ma non cederemo al loro tentativo di rovinare le nostre vite".



Israele sospende permessi di ingresso a 83mila palestinesi - La reazione di Israele all'attentato non ha tardato ad arrivare, sospendendo i permessi d'ingresso a 83mila palestinesi durante il mese di Ramadan. "Tutti i permessi per il Ramadan, in particolare per le visite di famiglie dalla Giudea-Samaria (Cisgiordania) in Israele, sono congelati", riferisce una nota dell'autorità di governo dei Territori (Cogat).