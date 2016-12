Aspetta la fidanzata 10 giorni in aeroporto in Cina, ma lei non si presenta: ricoverato

Ha aspettato per dieci giorni all'aeroporto la fidanzata cinese conosciuta online. Invano. Lei non si è mai presentata e lui, un 41enne olandese malato di diabete è stato ricoverato in ospedale. Alexander Pieter Cirk era partito per Changsha, Cina, pieno d'amore e di speranze dopo due mesi trascorsi a chattare con la sua Zhang. Quando non l'ha vista scendere dall'aereo non ci ha voluto credere. Ha trascorso giorni e notti nella sala d'attesa dello scalo consumando junk food. Ha anche provato a contattare la fidanzata ma il suo cellulare era spento.