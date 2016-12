foto Ap/Lapresse

- Il re di Spagna, Juan Carlos, è stato sottoposto a una operazione all'ospedale "Quiron" di Madrid per la rimozione di una protesi all'anca sinistra, impiantatagli nel novembre scorso. L'intervento, necessario per un'infezione, è durato oltre due ore e si è concluso con esito positivo. L'equipe medica, tuttavia, ancora non ha diffuso nessuna nota.