Putin: Berlusconi attaccato perché etero

foto Ansa Correlati Berlusconi: "La legge non è uguale per tutti" 20:14 - Botta e risposta internazionale sull'omosessualità tra Putin e Vendola. A dar fuoco alle polveri è stato il presidente russo dicendo: "Se Berlusconi fosse stato un gay, nessuno lo avrebbe toccato con un dito, invece è processato perché vive con le donne". Immediata la replica del leader di Sel: "Fa tenerezza Putin, noto esperto di diritti umani, nel difendere l'amico Berlusconi. Peccato non siano gay, anche perché i due si piacciono molto".

La battuta di Putin è arrivata durante uno scambio di battute tra il leader del Cremlino e Romano Prodi, seduti l'uno accanto all'altro durante il confronto finale con gli esperti del club di Valdai, che ogni anno riunisce politologi, giornalisti ed esponenti politici su tematiche russe e internazionali.



"Stimo molto Prodi, come stimo Berlusconi", ha detto il presidente russo, inducendo l'ex premier ed ex presidente della Commissione europea a schermirsi alzando le mani e pronunciando un "well, well" quasi a prendere le distanze. "Sì, so che tra voi non ci sono buoni rapporti, ma Berlusconi è sotto processo perché vive con le donne, se fosse un gay nessuno lo avrebbe toccato con un dito", ha affondato il leader del Cremlino, facendo inarcare le sopracciglia a Prodi.