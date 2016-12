Usa, fidanzatini in fuga dopo il "no" di famiglia

foto Facebook Correlati Le foto e i manifesti segnaletici della polizia 13:18 - Sono stati ribattezzati dai media americani come i Romeo e Giulietta del Michigan. Braxton Wood e Jayden Thomas, rispettivamente 14 e 13 anni, hanno reagito all'ostilità delle famiglie nei confronti del loro amore in maniera sorprendente quanto drammatica. I due adolescenti, sentitosi opprimere nel loro sentimento, sono scappati facendo perdere le loro tracce. - Sono stati ribattezzati dai media americani come i Romeo e Giulietta del Michigan. Braxton Wood e Jayden Thomas, rispettivamente 14 e 13 anni, hanno reagito all'ostilità delle famiglie nei confronti del loro amore in maniera sorprendente quanto drammatica. I due adolescenti, sentitosi opprimere nel loro sentimento, sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Il 26 agosto lui ha "rubato" il suv del padre e, senza patente, ha caricato la fidanzatina. Direzione Chicago, distante 400 chilometri da casa e meta del loro vagabondaggio. Qui si è attivato il detective privato, che dopo un paio di settimane di ricerche, li ha scovati grazie ad una segnalazione. I due sono stati visti in una stazione di rifornimento e in breve sono stati raggiunti dalla polizia.

Una volta braccati, il giudice ha emesso la sua sentenza: fine dell'amore impossibile. Braxton e Jayden ora dovranno portare un bracciale Gps che ne controllerà i movimenti, per evitare che i due studenti possano rivedersi. Ad attenderli ci saranno anche incontri con uno psicoterapeuta e con i servizi sociali. Le famiglie hanno accolto favorevolmente la decisione; per i genitori infatti tra i rispettivi figli stava nascendo "un rapporto troppo romantico e intenso per quell'età".

Proprio come Romeo e Giulietta, anche in questo caso il rapporto amoroso è stato interrotto dal volere famigliare, seppur in maniera fatale. Il diktat del giudice però è alquanto categorico, forse troppo per due giovani innamorati; "non si devono avvicinare l'uno all'altra", dice la sentenza. Il tempo probabilmente porterà i due giovani a comprendere l'errore della loro fuga, ma sicuramente non si scorderanno mai di quelle due settimane di amore intenso e vagabondo.